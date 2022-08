Tottenham mbetet në majë të Premier League

08:20 29/08/2022

Totenhemi i Antonio Kontes ka regjistruar një tjetër fitore në javën e katërt të Premier Ligës ku ka mposhtur Notingham Forest me rezultatin 2-0. Protagonisti absolut i sfidës ishte Herri Kejn që udhëhoqi skuadrën drejt fitores në transfertë me një dopietë.

Kapiteni i Totenhemi zhbllokoi takimin në minutën e 5-të pas një asisti nga Kulusevski. Me fillimin e pjesës së dytë, më saktë në minutën e 56’, Herri Kejn humbi një penallti. Gjithsesi sulmuesi anglez e shleu gabimin me golin e dytë personal në minutën e 81’, duke konsoliduar fitoren e “Spërsave”. Fitorja e tretë në katër javët e para në kampionatin anglez për skuadrën e Antonio Kontes.

Me këtë sukses Totenhemi ngjitet në vendin e tretë të renditjes me pikë të barabarta nga 10 me Mançester Sitin, me një diferencë prej 2 pikësh nga kryesuesit e Arsenalit.

Në ndeshjet e tjera Uest Ham ka arritur fitoren e parë për këtë sezon, duke mundur 1-0 në transfertë Aston Vilën. Ndërsa sfida midis Ulverhampton dhe Njukasëllit ka përfunduar.

