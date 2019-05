Tottenham pret biletën, finalja e Champions derbi anglez

Finalja e Ligës së Kampionëve do të jetë një derbi anglez. Tottenhami do të përballet me Liverpool në finalen e 1 Qershorit në Madrid. Një përmbysje e Tottenham në ndeshjen e kthimit me Ajax që u zhvillua të mërkurën në Amsterdam dhe përfundoi me rezultatin 3 – 2 për ekipin anglez.

Pjesa e parë ishte për vendasit, ndërsa në të dytën miqtë reaguan duke kthyer gjithçka. Goli që vendosi kualifikimin u shënua në kohën shtesë. Lukas Moura, hero i kësaj sfide, realizoi 3 herë duke kualifikuar për herë të parë Tottenhamin në një finale të Ligës së Kampionëve.

