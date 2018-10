“Toyota Yaris”, Basha në Prokurori: Përveç Ballës të përfshirë edhe 2 deputetë

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha u pyet të martën në Prokurorinë e Tiranës për çështjen e “Toyota Yaris”, ku u kapën 3.4 milionë euro.

Në një deklaratë për mediat pasi u pyet në Prokurori, Basha tha se “sot dua t’ju them se në këtë aferë janë përfshirë edhe dy deputetë të tjerë të PS, Ulsi Manja dhe Jurgis Çyrbja…Prokuroria ka prova dhe fakte të mjaftueshme për të kërkuar menjëherë arrestimin e Taulant Ballës dhe për të kërkuar dekada burg për Tahirin, Dakon, Gjiknurin, Sejdinin etj.” Basha akuzoi Prokurorinë se po devijon hetimin.

“Kam ardhur me shumë dëshirë sot në Prokurori për t’ju dëshmuar shqiptarëve se ku ka degraduar sistemi i prokurorisë shqiptare, në vend që të hetojë se kush qëndron prapa transaksioneve kriminale të miliona eurove me Toyora Yaris, po e trajton këtë si një nxjerrje të sekretit shtetëror.”

Basha tha se Prokuroria po mbron lidhjet e Ballës dhe Dakos me bandat e krimit të organizuar si sekret shtetëror. “Drejtësia mund të vonojë, por nuk do të mungojë, sëbashku me Ballën, Manjan, Çyrbjen do të vijë dita që para drejtësisë të vihen edhe Donika Prela dhe Arta Marku”. Kryedemokrati është paditur në prokurori për “shpifje” nga Kryetari i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla./tvklan.al