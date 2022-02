“Toyota Yaris”, prokurorët belgë në Tiranë. Çështja bëhet objekt debatesh në parlament

16:02 10/02/2022

Një grup prokurorësh belgë zhvilluan takime të njëpasnjëshme në SPAK dhe në prokurorinë e Tiranës në kuadër të një procedimi të regjistruar prej tyre. Bëhet fjalë për hetimet për 3.4 milionë euro të gjetur në dy makina Toyota Yaris në vitin 2018 në Portin e Durrësit.

Megjithatë nuk konfirmohet nëse janë kërkuar veprime konkrete hetimore nga ana e belgëve në lidhje me të njëjtën dosje.

Teksa prokurorët e huaj vijonin takimet me homologët shqiptare, çështja u bë objekt debati në Kuvend, për shkak se çështja u denoncua publikisht nga kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, përpara se paratë të sekuestroheshin në Durrës.

Ministri i Drejtësisë, Ulsi Manja aludoi se Basha po i shmanget hetimit.

“Je në rregull. Unë nuk i shmangem drejtësisë as me procedurë, as me raporte mjeku dhe as nuk i injoroj thirrjet që vijnë nga çdo autoritet gjyqësor brenda dhe jashtë vendit”.

Kryedemokrati u përgjigj duke i kujtoi Ministrin dënimin e ish-Ministrit Tahiri dhe dosjen 184, ku ai shfaqet në përgjimet e prokurorisë.

“Kujtohu pak për ish-kolegun tënd, ministrin e Brendshëm, dhe kapërdisjen e tij, majë më majë, shesh më shesh, madje edhe rrugëve të botës. Mendohu mirë Ulsi Manja, se për momentin mund të të duket vetja i përkëdhelur, i mbrojtur, por harroje ti se nuk do të vijë dita që të japësh llogari edhe ti me pjesën tjetër të bandës së strukturuar kriminale për dosjen 184”.

Për dosjen e njohur si “Toyota Yaris” në Shqipëri është dënuar vetëm Ervis Vladi për akuzën e mosdeklarimit të të hollave në kufi, teksa autoritetet belge i shtrinë hetimet më tej duke kërkuar në 2019 edhe dëshminë e kreut të PD Lulzim Basha. Nuk është e qartë nëse Basha do të thirret të dëshmojë përpara tyre, për aq kohë sa ata do të qëndrojnë në Shqipëri.

