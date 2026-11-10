Një ngjarje e rëndë është regjistruar në qytetin Oviedo, në veri të Spanjës, ku një polic ka humbur jetën dhe një tjetër ka mbetur i plagosur pas shpërthimit të një çante shpine.
Ngjarja ndodhi të martën në mëngjes, kur efektivët e Njësisë Speciale K9 të Policisë Spanjolle mbërritën në vendngjarje për të kontrolluar një çantë shpine që ishte konsideruar e dyshimtë. Në momentin që policët po kryenin kontrollin, çanta shpërtheu, duke shkaktuar vdekjen e njërit prej tyre dhe plagosjen e kolegut.
Efektivi që humbi jetën është identifikuar si Juan José. Policia spanjolle ka shprehur ngushëllimet për familjen dhe të afërmit e tij përmes një mesazhi të publikuar në rrjetin social X.
“Zemrat tona janë pranë familjes, miqve, kolegëve dhe njerëzve të tij të dashur”, thuhet në reagimin e policisë.
Sipas mediave lokale, efektivët e kishin konstatuar çantën e dyshimtë pasi kishin mbërritur në atë zonë për të ndërhyrë në lidhje me një tjetër incident.
/tvklan.al