Tragjedia e emigrantëve në fokus të fushatës zgjedhore në Greqi

Shpërndaje







16:06 22/06/2023

Demokracia e re drejt shumicës së konsoliduar qeverisëse

Grekët i drejtohen sërish të dielën kutive të votimit në zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Tragjedia me 79 viktima nga mbytja e peshkarexhës me emigrantë në brigjet jugore të Peloponezit është shndërruar në një pikë të rëndësishme të fushatës në këto ditë të fundit. Me qasjen ndaj saj, liderët e partive kryesore po përpiqen të fitojnë zemrat e sa më shumë zgjedhësve.

Kyriakos Mitsotakis që synon të kthehet në krye të qeverisë si në këto 4 vite, kërkon nga Bashkimi Europian të reagojë më i bashkuar për t’i dhënë përgjigjen e merituar trafikantëve të qenieve njerëzore që janë shkaktarë të këtyre tragjedive.

Ndërsa Alexis Tsiptad thotë se qasja e deritanishme e unionit ndaj emigrantëve, i ka shndërruar brigjet greke në varre masive.

Sondazhet parashikojnë fitoren e Demokracisë së Re të Mitsotakis. Partia e tij ishte vetëm 5 deputetë larg forimit të shumicës qeverisëse në zgjedhjet e 21 Majit.

Ndërsa në zgjedhjet e 25 Qershorit, Demokracia e Re pritet të ketë një shumicë të konsoliduar qeverisëse pasi Kodi Zgjedhor parashikon një bonus deri në 50 deputetë për partinë fituese.

Tv Klan