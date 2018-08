Rama: Nëse nuk do kishim masakrën e Selenicës, shifrat e vrasjeve do ishin ndryshe

Edhe pse ishte duke folur për turizmin nga Shëngjini, Kryeministri Edi Rama, ka folur për masakrën e 10 Gushtit që ndodhi në Selenicë të Vlorës, ku Ritvan Zykaj vrau 8 anëtarët e familjes së tij.

Kjo është hera e parë që Rama flet publikisht duke thënë se ky vit mund të ishte dhe shumë mirë me shifrat e vrasjeve.

“Kemi sezonin turistik me shifrat pozitive dhe në rast se nuk do të kishim tragjedinë e Vlorës, ku patëm 8 të vrarë në masakrën haluçinante, do të kishim numrin më të ulët me diferencë të vrasjeve në këtë periudhë. Pa llogaritur faktin që kemi qenë efektivë me këto krimet e vogla”, tha kryeministri Rama./tvklan.al