Një aksident i rëndë ajror ka ndodhur të dielën në Florida të SHBA-ve, ku një avion privat i tipit Learjet 60 është rrëzuar në një zonë të banuar, duke shkaktuar vdekjen e të nëntë personave që ndodheshin në bord.
Avioni ishte nisur nga Austin, në Teksas, dhe kishte si destinacion Bahamasin, ndërsa u rrëzua pranë zonës së Cresthaven, rreth 14 kilometra larg resortit Mar-a-Lago të presidentit Donald Trump. Përplasja ndodhi rreth orës 12:50 me orën lokale, duke shkaktuar një shpërthim të fuqishëm dhe zjarr në mes të një rruge rezidenciale, ku mbetën të shpërndara pjesë të avionit dhe mbetje betoni.
Sipas regjistrimeve të komunikimit me kullën e kontrollit, piloti kishte raportuar probleme serioze gjatë fluturimit, duke deklaruar se avioni po humbiste lartësi me shpejtësi jashtëzakonisht të madhe.
Pak çaste para përplasjes, ai shpalli gjendjen e emergjencës dhe paralajmëroi se avioni po zbriste me shpejtësi tepër të lartë, duke thënë se nuk kishte më kohë për të shmangur katastrofën. Guvernatori i Floridës, Ron DeSantis, e përshkroi pamjen e aksidentit si tronditëse, duke e krahasuar avionin me një raketë që binte drejt tokës, përpara se të shpërthente në flakë.
Pamjet e publikuara në rrjetet sociale, të cilat ende nuk janë verifikuar zyrtarisht, duket se tregojnë momentin kur avioni përplaset pothuajse vertikalisht në rrugë dhe shpërthen si një top i madh zjarri.
Shërbimet e emergjencës në Palm Beach County kanë shpallur situatën si incident me viktima të shumta, ndërsa Administrata Federale e Aviacionit ka dërguar një ekip në vendngjarje për të ndihmuar në hetimin e nisur nga Bordi Kombëtar i Sigurisë së Transportit. Ministri amerikan i Transportit, Sean Duffy, e cilësoi ngjarjen si një tragjedi të tmerrshme dhe shprehu ngushëllimet për familjet e viktimave.