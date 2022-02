Tragjedia në Gllogjan, arrestohet edhe një person tjetër

Shpërndaje







09:53 05/02/2022

Është arrestuar edhe një person për vrasjen e trefishtë në Gllogjan të Deçanit.

Ngjarja ndodhi me 26 Nëntor të vitit të kaluar, ku u sulmua një autobus dhe mbetën të vrarë tre persona.

Policia ka bërë të ditur se i arrestuari i fundit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.

“Fsh. Gllogjan, Deçan (NN) 26.11.2021 – 18:58. Lidhur me rastin, me 04.02.2022 është arrestuar edhe një i dyshuar mashkull kosovar dhe i njëjti me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje”, thuhet në raport.

Në lidhje me rastin, më 11 dhjetor të vitit 2021 u patën arrestuar edhe tre persona të dyshuar, ndërkaq njëri prej tyre, një muaj më pas është liruar nga paraburgimi.

Të dyshuarit, masa e paraburgimit i ishte zëvendësuar me atë të arrestit shtëpiak./klankosova