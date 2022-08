Tragjedia në Himarë/ Rama: Uroj që drejtësia t’i japë ndëshkimin më ekstrem fajtorit

Shpërndaje







12:12 03/08/2022

Opinioni publik është tronditur nga ngjarja e ndodhur ditën e djeshme në plazhin e Potamit ku një vajzë 7-vjeçare humbi jetën si pasojë e goditjes së skafit që drejtohet nga ish-polici Arjan Tase. Në lidhje me ngjarjen e rëndë ka reaguar sërish Kryeministri i vendit Edi Rama përmes një postimi në Twitter.

“Madhësia e tragjedisë së djeshme në Himarë e bën edhe më të madhe se çdo herë tjetër,ligësinë e verbër të vampirëve politikë e mediatikë që s’lenë plagë pa futur gojën e tyre të përdalë, duke kërkuar përfitimet e tyre mizerabël në shkelje të çdo kodi moral, familjar, kombëtar!”, shkruan Rama.

Në postimin e tij në Twitter, Kryeministri Rama thekson se “ky është sezoni më i rregullt dhe më i pastër turistik ndonjëherë” teksa shton se “Policia e Shtetit po merr masat për të reaguar shumë më fort ndaj garantimit të rendit ligjor”.

“Ky është sezoni më i organizuar, më i rregullt e më i pastër turistik ndonjëherë falë punës së palodhur që kemi nisur qysh shtatorin e shkuar!Ishte deri dje edhe sezoni më i qetë e më i sigurtë,me plazhet publike dhe rrjetin e vrojtuesve të plazhit organizuar si asnjëherë tjetër!

Tragjedia e djeshme ka tronditur të madh e të vogël dhe ka krijuar një ndjenjë të rëndë shqetësimi, ndërkohë që Policia e Shtetit po merr të gjitha masat për të reaguar shumë më fort ndaj sfidës së garantimit të rendit ligjor jo vetëm në qarkullimin rrugor, po edhe atë ujor.

Vizioni i Shqipërisë turistike dhe ambicia që kjo të jetë dekada e kthimit të vendit tonë në kampionin rajonal të turizmit, lidhet edhe me rritjen e lartë të mjeteve lundruese dhe sfidën e disiplinimit të tyre, që nuk është një fjalë goje në një vend ku deri dje ato s’ekzistonin!

Shkarkimi i gjithë trupës së drejtorisë së kufirit Vlorë dhe vendosja e një fokusi të shtuar mbi qarkullimin ujor,janë hapat e duhur që do të pasohen nga hapa të tjerë,në kushtet kur rritja e përvitshme e numrit të mjeteve lundruese përbën një sfidë të vazhdueshme për të gjithë!”

Në reagimin e tij në Twitter, Kryeministri Rama ka shkruar se “nuk është as e para dhe as e fundit herë kur një fatkeqësi trondit shoqërinë, espozon shëmtinë e shpirtit të çetave të udhëhequra nga nongratat”.

“Sa për çetat e udhëhequra nga nongratat dhe nga ata me identitet të dyfishtë që kërkojnë ta kthejnë këtë vdekje tragjike në motiv lufte politike, kjo s’është as e para as e fundit herë kur një fatkeqësi që trondit shoqërinë, ekspozon shëmtinë e pacipë të shpirtit të tyre!”

Kryeministri Rama e ka mbyllur postimin në Twitter me urimin që “drejtësia t’i japë ndëshkimin më ekstrem fajtorit për tragjedinë” që i mori jetën 7-vjeçares në bregun e detit në Potam të Himarës.

“Uroj edhe njëherë që drejtësia t’i japë ndëshkimin më ekstrem fajtorit për këtë tragjedi!”, ka shkruar Kryeministri Rama në një postim në Tëitter./tvklan.al

Madhësia e tragjedisë së djeshme në Himarë e bën edhe më të madhe se çdo herë tjetër,ligësinë e verbër të vampirëve politikë e mediatikë që s'lenë plagë pa futur gojën e tyre të përdalë, duke kërkuar përfitimet e tyre mizerabël në shkelje të çdo kodi moral, familjar, kombëtar! — Edi Rama (@ediramaal) August 3, 2022