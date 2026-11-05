Një elektriçist ka humbur jetën duke punuar për ndërrimin e shtyllave sot më 5 nëntor.
Ngjarja ka ndodhur në Vasie të Kalasë së Dodës, raporton gazetari i Klan News Neki Feta.
Lulzim Shehu, elektriçist i zonës ka qenë duke punuar për ndërrimin e një shtylle, por sapo ka këputur telat ka rënë bashkë me shtyllën, e cila e ka zënë poshtë duke i shkaktuar vdekjen.
Trupi është nxjerrë dhe është nisur drejt morgut të spitalit Rajonal Dibër.
“Dibër/Informacion paraprak
Më datë 05.11.2026, rreth orës 11:45, në fshatin Vasie, Dibër, shtetasi L .Sh., rreth 60 vjeç, me profesion elektriçist, dyshohet se gjatë kryerjes së punimeve për vënien e një shtylle elektrike, është rrëzuar shtylla dhe për pasojë e ka zënë poshtë, ku si pasojë e dëmtimeve të marra, 60-vjeçari, ka ndërruar jetë në spital.
Shërbimet e Policisë dhe grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po kryejnë veprimet hetimore për sqarimin e rrethanave të ngjarjes”, njofton policia.
/tvklan.al