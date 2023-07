Trajnerët më të paguar në botë

19:35 19/07/2023

Arabia ‘prish’ renditjen e pankinës, Gerrard pas Guardiolës, Enrique pjesë e ‘Top 10’

Merkato e kësaj vere ka sjellë lëvizje të mëdha edhe në pankina. Shumë trajnerë kanë vendosur të ndryshojnë skuadër, ku disa prej tyre kanë firmosur për shifra stratosferike. Steven Gerrard bëri kalimin më të bujshëm, teksa firmosi me Al Ettifaq në Arabinë Saudite. Anglezi firmosi për 17.7 milionë euro në sezon me skuadrën arabe. Shifra të çmendura, që e pozicionojnë Gerrard në vendin e dytë në renditjen e trajnerëve më të paguar në rruzull. Vendi i parë mbahet sërish nga Pep Guardiola, me 22 milionë euro në sezon nga marrëveshja me Manchester Cityn, teksa podiumi plotësohet nga Diego Simeone.



Argjentinasi përfiton 15 milionë euro në sezon nga kontrata me Atletico Madrid. Në vendin e katërt qëndron Thomas Tuchel, me 12 milionë euro që do përfitojë nga kontrata e firmosur pak ditë më parë me Bayern Munich. Pas tij gjendet Mauricio Pochettino, 11.5 milionë euro nga firma me Chelsea, ndërsa renditja vijon me Klopp dhe Ten Hag në pozicionet gjashtë dhe shtatë. Për 10 milionë euro në sezon firmosi Jorge Jesus në Arabinë Saudite me skuadrën e Al Hilal, ndjekur më pas nga Massimiliano Allegri i Juventusit me 9 milionë euro. Pak ditë më parë firmosi Luis Enrique te PSG, për vlerën e 8 milionë eurove, shifër që e rendit spanjollin në vendin e dhjetë si trajneri më i paguar në botë.



Trajnerët më të paguar:



Guardiola 22 milionë Euro

Gerrard 17.7 milionë Euro

Simeone 15 milionë Euro

Tuchel 12 milionë Euro

Pochettino 11.5 milionë Euro

Klopp 10. 7 milionë Euro

Ten Hag 10.6 milionë Euro

Jorge Jesus 10 milionë Euro

Allegri 9 milionë Euro

Enrique 8 milionë Euro

