Trajneri i Helvetëve kuti me 9.3 kg çokollatë për barazimin ndaj Italisë

23:32 25/11/2021

Zvicra ‘shpërblen’ Irlandën e Veriut

Ndalja e kampionëve të Europës. Italisë me shifrat e bardha 0-0 në ndeshjen e fundit kualifikuese të Kupës së Botës ishte një vepër që meriton një dhuratë. Nga kjo përfitoi Zvicra, e cila siguroi kualifikimin direkt në Katar 2022.



E si shpërblim, trajneri i përfaqësueses së helvetëve, Murat Yakin, vendosi t’i dërgojë Federatës së Irlandës së Veriut një kuti plot me çokollata. ‘Një falenderim i ëmbël po vjen” dëgjohet të thotë tekniku gjatë videos ku shihet teksa po përgatit pakon me 9.3 kilogramë çokollatë për Irlandën e Veriut, që personifikon 93 minutat e mbajtjes së paprekur të portës në Belfast.



Zvicrës i duhej me domosdo që të fitonte sfidën e saj ndaj Bullgarisë dhe Itali të mos merrte 3 pikët në transfertën e Irlandës së Veriut për t’u kualifikuar direkt në turneun që do mbahet vitin e ardhshëm në Katar.

Klan News