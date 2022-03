Trajneri i ri i Manchester UTD/ Favoriti kryesor është holandezi Erik ten Hag

23:22 23/03/2022

Te Manchester United po mendojnë për trajnerin e ri. Ralf Rangnick do të mbajë detyrën deri në fund të këtij sezoni për të qenë më pas këshilltar i klubit. Sipas mediave në Angli më i mundshmi është holandezi Erik ten Hag. Ai është ende nën kontratë me Ajax, por tek United e duan me ngulm.

Në rast të kundërt do të emërojnë Mauricio Pochettino, i cili është përfolur që do ta mbyllë në fund të sezonit me Paris Saint Germain dhe do të jetë i lirë të zgjedhje një tjetër ekip.

Lista e Manchester United ka edhe emrat e spanjollëve Julen Lopetegui dhe Luis Enrique, të cilët drejtojnë Sevilla dhe përfaqësuesen e Spanjës. Drejtuesit e Djajve të Kuq kanë ende kohë për të diskutuar me kandidatët që më pas të vijojnë me projektin e ri me synimin për tu rikthyer te trofetë.

Tv Klan