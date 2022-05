Trajneri i specializuar nga amerikanët pa NIPT e licensë

21:15 31/05/2022

Me përfaqësuesin e Lifeguard Albania, Johan Ceka, emisioni “Stop” ra dakord, që të zhvillojë 1 ditë trajnim dhe më pas të paraqitet ditën e testit, pasi testi sipas tij ishte “vari leshtë”. Trajnimi zhvillohej në Golem në plazh dhe zgjati rreth 2 orë.

Dita e trajnimit në Golem, në det:

Kursanti: Çfarë bëni?

Johan Ceka: Si dukesh?

Kursanti: Si je ti?

Johan Ceka: U lodhe?

Kursanti: Si të kam? Çuna, si ia kaluat?

Johan Ceka: Amerikanët e kanë 3 ditë. 3 ditë paradite-mbasdite, paradite-mbasdite. Në fund fare merr çertifikimin, se ky nuk është trajnim, është testim. Studimi është pedagog i anatomisë dhe do na ndihmojë për ndihmën e shpejtë. Unë jam Johani, notar i “Teutës” prej shumë vitesh, profesionist në not. 3 herë kampion Shqipërie në garat e gjata, trajnues i “Lifeguard Albania”. Jam i trajnur nga amerikanët për Lifeguardin. Tani do shkojmë tek plazhi, veshim rroba banjot do t’ju tregoj si futeni.

Instruktori: Duhet ta marrim pak seriozisht ktë punë. Përveç të gjitha gjërave që do t’i bëjmë, që do t’i mësojmë normalisht juve do testoheni. Do keni testim me shkrim dhe testim praktik, si në ujë, si ndihmën e shpejtë. Normalisht një çertifikim për lifeguard nuk mund të merret në atë mënyrë, pa kaluar këtë fazën. Kursi është kurs, do ta ndjekim kursin bashkë, pastaj në testim është çështje tjetër. Dikush do marrë këtë çertifikatën, është amerikane kjo çertifikata, nuk është aq e lehtë për ta marrë. Është amerikane dhe ti do ikësh do punosh jashtë shtetit. Ne nuk duam të largoheni, po ideja është, se njihen dhe jashtë këto.

Për të kuptuar vlerën e asaj që “Stop” kishte bërë, u interesua në Agjensinë Kombëtare të Punësimit dhe aftësive, ku punonjësja e këtij institucioni sqaroi se subjektit në fjalë i është revokuar licensa në 19 .03. 2021.

Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive:

AKPA: Ma jep nji sekondë atë! Offff..!

Kursanti: Çfarë ka?

AKPA: Kur e ke marrë?

Kursanti: Tani afër.

AKPA: Ky subjekti ka humbur të drejtën e ushtrimit të kurseve profesionale nga ministria. I është revokuar licensa.

Kursanti: Nuk njifet kjo si licensë? Si certifikatë?

AKPA: Ai është trajnim, që është zhvilluar jashtë kuadrit ligjor, që duhet për tani. Njifet-s’njifet, në Shqipëri s’bëhet fjalë njëherë, sepse siç të thashë, është subjekt që e ka humbur atë të drejtë. Trajnimet janë formale janë dhe joformale. Për të qenë formale, duhet subjekti që i ofron të jetë i licensuar dhe të jetë i autorizuar për ushtrimin e atij aktiviteti. Me këtë subjekt di të them, që licensa është revokuar nga ministria.

Kursanti: Mua më bëri përshtypje, se këta s’kishin as drejtues teknik, asgjë aty, që në trajnim sollën dy instruktorë, që…

AKPA: Ky ka qenë nji nga shqetësimet që është ngritur në kohën që është bërë verifikimi dhe faktikisht zotëria ka qenë në Amerikë. Ai personi, që duhet, që ishte si të thuash, administrator. Për këtë dhe për disa arsye të tjera që u quajtën parregullsi, iu la dhe koha për plotësimin e tyre që mos t’i pezullohej licensa. Unë thjesht, për arsye të verifikimit të një certificate, m’u desh të hyja dhe e kemi në QKB neve. Ja ta tregoj Ixx!

Kursanti: Lifeguard Albania!

AKPA: Janë dy adresa.

Kursanti: Po në Durrës e kam bërë dhe unë atë.

AKPA: Kjo certifikata nuk ka as NIPT as LN, që të më lidhi detyrimisht me ktë databazën, që kam të licensuar.

Kursanti: Po NIPT? NIPT paskan ata. Formim profsional, revokuar.

AKPA: Unë patjetër që jam këtu, për të bërë verifikimin, ja dhe e printojmë, se ky regjistër është publik, nuk ka asnjë gjë.

Kursanti: Rrofsh! Shumë faleminderit!

AKPA: Në qoftë se do më kërkohet verifikimi, unë do them, që ky subjekt, nuk e ka të drejtën nga ajo datë po ta vësh re.

Kursanti: Në qoftë se unë aplikoj në e-Albania për këtë pjesë, nuk ma njeh?

AKPA: Shiko kur i është hequr! Në Mars të 2021-shit!

Kursanti: 19. 03.

AKPA: Ti e ke bërë në Prill të 2022-shit.

Kursanti: Po!

AKPA: Dhe është treguar ndoshta pak i kujdesshëm, nuk ka pasqyruar LN, nuk ka vënë NIPT. Ofron trajnime, domethënë të tipit, që nuk janë formale totalisht mesa kuptoj unë. Ky s’ka Perëndi se të arrish t’i heqësh licensën dhe prapë të vazhdojë, e di veten përmbi çdo institucion, nuk di si ta trajtoj këtë rast./tvklan.al