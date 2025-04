Emiliano Peluso është një dhëndër italian që prej 7 vitesh jeton në Shqipëri. Në studion e “Aldo Morning Show” në Tv Klan, ai shoqërohet nga bashkëshortja, Silvana e cila është nga Shkodra. Në rrëfimin që ata ndajnë në program, tregojnë se janë njohur në Shkodër ku Emiliano ishte trajneri i Silvanës që është bodybuilder dhe kështu lindi historia e dashurisë.

Silvana: Jemi njohur në Shkodër, në palestër. Emiliano është trajneri im.

Aldo: Trajneri? Pse ti, çfarë je?

Silvana: Unë jam bodybuilder. Emiliano është trajneri im, i pari dhe i vetmi sepse e kam njohur nga ky sport dhe nga ajo ditë jemi bashkë.

Aldo: Emiliano, nuk besoj që Silvana është sportistja e parë që ti ke trajnuar. Çfarë të ngjiti te kjo vajzë?

Emiliano: Mentaliteti, sepse kur e njoha kishte ide të qarta, e dinte se çfarë donte.

Aldo: Si ndihet Emiliano që të jetë trajner i një goce dhe befas ajo bëhet bashkëshorte?

Emiliano: Di shumë mirë t’i ndaj dy gjëra nga atletja dhe bashkëshortja. Në palestër nuk është gruaja ime.

Tashmë prej 7 vitesh në Shqipëri, pavarësisht vështirësisë me gjuhën, Emiliano shprehet se e ka gjetur veten shumë mirë. Ai vlerëson mikpritjen shqiptare që e ka bërë të ndiejë ngrohtësi, por nuk ngurron të shprehë edhe çfarë nuk i pëlqen në kulturën tonë.

Emiliano: Siç them shpesh në videot që bëjmë në rrjetet sociale, e kuptoj, por nuk e ndaj, mentaliteti që ka ende shumë diferenca mes burrave dhe grave këtu, kjo gjë më bezdis shumë. Një burrë mund të bëjë gjëra të caktuara, një grua jo, një burrë mund të thotë gjëra të caktuara, një grua jo, kështu edhe me veshjen, edhe në sport siç e shoh me Silvanën. Kjo gjë në Shqipëri më vjen keq, por është një gjë që s’e ndaj. E kuptoj, ka të bëjë me mentalitetin, por…/tvklan.al