Në një postim të fundit në Instagram, Dua Lipa ka njoftuar se më 6 Shtator do të dalë në treg kënga e saj më e re ‘Electricity’.

Në këtë videoklip këngëtaren do ta shohim ndryshe, pasi ajo ka ndryshuar look. Nga një brune që jemi mësuar ta shohim, ajo do të vijë në versionin e biondes.

Ky eksperiment me pamjen duket se i ka pëlqyer fansave, të cilët nëpërmjet komenteve u shprehën mjaft entuziastë për këtë. ndryshim të këngëtares me origjinë shqiptare./Klan Plus