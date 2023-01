Transportonin kanabis me motorçikletë, 2 të arrestuar në Cërrik

13:36 08/01/2023

Dy persona janë arrestuar në Cërrik pasi u kapën duke transportuar 10.4 kg kanabis. Të arrestuarit A.T. 27 vjeç dhe E.J. 20 vjeç u ndaluannë hyrje të fshatit Klos duke udhëtuar me një motorçikletë pa targa, me të cilën transportonin 2 thasë me kanabis.

Në kërkim për këtë ngjarje është shpallur edhe një person i tretë, një 33-vjeçar, si bashkëpunëtor në këtë aktivitet.

27-vjeçarit me iniciale A.T. iu gjet një pistoletë me fishekë në fole gati për qitje.

Sipas policisë, këta persona në bashkëpunim me të tjerë, prej disa kohësh ushtronin veprimtaritë kriminale të prodhimit dhe shitjes së narkotikëve në territorin e qarkut të Elbasanit.

Policia sekuestroi 10.4 kg kanabis, 1 pistoletë, municion luftarak dhe 3 celularë. Gjithashtu, u sekuestruan edhe 4 armë gjahu, 1 armë sportive dhe një shumë parash të dyshuara të përfituara nga kjo veprimtari kriminale, të cilat u gjetën gjatë kontrolleve në banesat e dy të arrestuarve.

Vijon puna për identifikimin, kapjen dhe vënien në pranga të shtetasve të tjerë të implikuar në këtë veprimtari kriminale. /tvklan.al