Transportonte 31 emigrantë me furgon kundrejt 900 Eurove, arrestohet 35-vjeçari

10:46 26/08/2022

Një 35-vjeçar nga Kosova është arrestuar nga policia në aksin Milot-Morinë pasi u kap duke transportuar me furgon 31 emigrantë nga vendet e Lindjes së Mesme.

35-vjeçari me iniciale S.O. do të merret 900 Euro nga çdo emigrant për ta kaluar drejt Kosovës.

Furgoni me emigrantë u ndalua dhe u dërgua në komisariatin e policisë. Ndërsa 35-vjeçarit iu gjet edhe një sasi e vogël kanabisi.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lezhë për veprime të mëtejshme. /tvklan.al