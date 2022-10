Transportonte 4 emigrantë të paligjshëm, arrestohet 30-vjeçari në Gjirokastër

09:53 14/10/2022

Një 30-vjeçar nga Durrësi është arrestuar në Gjirokastër nga policia pasi u kap duke transportuar me makinë 4 emigrantë të paligjshëm.

I riu me iniciale I.T. u ndalua në aksin rrugor Tepelenë-Levan në vendin e quajtur Krahës. Me automjetin e tij Mercedes ai transportonte 4 emigrantë të paligjshëm kundrejt përfitimit monetar.

Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan automjeti, dy aparate celulare dhe një shumë parash.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokastër, për veprime të mëtejshme. /tvklan.al