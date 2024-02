Transportonte mina me telekomandë, arrestohet autori në Vlorë

Shpërndaje







13:23 12/02/2024

Policia e Vlorës ka sekuestruar disa mina me telekomandë që transportoheshin nga një person.

Autori është arrestuar në flagrancë në lagjen “10 Korriku” të qytetit bregdetar.

Nuk dihet identiteti i të arrestuar dhe as nëse minat me telekomandë do t’i shiste apo do t’i përdorte në ndonjë atentat.

Grupi hetimor është duke punuar mbi këtë ngjarje.

/tvklan.al