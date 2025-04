Përgjatë gjithë jetës së saj, Alkida ka pasur dy shokë shumë të ngushtë që kanë qenë strehë e sigurt për të: gjyshërit. Në këtë rrëfim të veçantë që ndan në “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, ajo tregon se gjyshërit janë kujdesur për të qëkur ajo ka qenë 6-muajshe, muajt e verës parapëlqente t’i kalonte në shtëpinë e tyre.

Sot Alkida është drejt martesës dhe dasma është veç pak muaj larg pasi do të mbahet në gusht, por ajo reflekton mbi historinë e dashurisë së gjyshërve dhe të sajën. Alkida mendon se lidhja e fortë e gjyshërve po përsëritet në jetën e saj.

Alkida: Gjatë gjithë kësaj kohe kam vënë re dashurinë që kishte gjyshi me gjyshen, përkujdesjen që kishin për njëri-tjetrin, atë ndihmesën që gjyshi i bënte nënës ose sesi silleshin me njëri-tjetrin, nuk bëjnë dot pa njëri-tjetrin, prandaj i kam thirrur të dy ata sot këtu. Në qoftë se do të thërrisja vetëm gjyshin, gjyshi nuk të vjen pa nënën ose në qoftë se do të thërrisja nënën, nëna nuk vjen pa gjyshin. Gjyshi nuk di të thotë një herë një fjalë “jo”. Në qoftë se nëna do t’i kërkojë diçka, “do të shkojmë këtu, po, do të shkojmë”, ose në qoftë se ia kërkon gjyshi nënës “po, do të shkojmë”. Ata janë gjithmonë “po”, për çdo gjë si për familjen, si duhet blerë kjo, për çdo gjë ata janë bashkë.

Ardit Gjebrea: Po imagjinoj tani një çift që hanë në të njëjtën pjatë, që kanë një numër telefoni të përbashkët, që…

Alkida: Po, një telefon kanë pasur para se gjyshi të shtrohej nëpër spitale që i duhej “a do gjë apo jo”.

Ardit Gjebrea: Unë e thashë për batutë por vërtet paskan pasur një telefon.

Alkida: Po!

Ardit Gjebrea: Ata janë shembull i dashurisë apo jo?

Alkida: Po. Ata janë me të vërtetë një shembull dashurie si për mua, si për të gjithë familjarët dhe njerëzit që i njohin. Tek ata po shikoj veten time me bashkëshortin tim tani, të njëjtën gjë kemi edhe ne si ata, të njëjtën dashuri, të njëjtën përkujdesje, të njëjtin sinqeritet, edhe neve nuk rrimë dot pa njëri-tjetrin.

Ardit Gjebrea: Të thotë gjithmonë bashkëshorti “po”?

Alkida: Ai më thotë “po” gjithmonë, edhe unë i them po.

Ardit Gjebrea: Pra ty të duket sikur dashuria e gjyshit me gjyshen është trashëguar te bashkëshorti?

Alkida: Po, më duket sikur është një histori, historia e gjyshit dhe e nënës po përsëritet edhe tek unë./tvklan.al