“Travel off Path”: Shqipëria, 1 ndër 5 destinacionet më të lira

15:44 20/09/2023

“Mund të akomodohesh me 60 Euro”

Shqipëria renditet nga “Travel off Path” si një nga 5 destinacionet kryesore evropiane që për momentin ofrojnë çmimet me të lira për pushime.

Një ndër faqet online më të njohura në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për turizmin në një artikull dedikuar vendeve me tarifat më të lira, rekomandon Shqipërinë për çmimet e leverdisshme.

“Shqipëria kohët e fundit ka fituar një interes të madh në skenën e turizmit ndërkombëtar falë kulturës së saj të pasur, rivierës mahnitëse dhe çmimeve të arsyeshme” shkruhet në artikull.

Shkrimi e vë fokusin tek çmimet e shërbimit dhe akomodimit, dhe ndalur këtu për lexuesit rekomandohen banesat me qira ditore, aty ku për një natë tarifa arrin mesatarisht 60 Euro.

Megjithatë çmimet mund të ndryshojnë, sidomos në zonat më turistike. Në plazhet me të lakmuara sipas “Travel off Path” çmimet janë pothuajse në të njëjtin nivel me ato në rajone të caktuara të Greqisë apo Italisë.

Përveç Tiranës, “Travel off Path” u sugjeron lexuesve për këtë vjeshtë Beratin, Korçën, Shkodrën dhe Krujën si vendet më të mrekullueshme me tarifat më të mira të akomodimit për pushime.

Tv Klan