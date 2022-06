Tre shenja do ‘hanë hënën luleshtrydhe’, të tjerat kujdes me zhgënjimet e financat

13:48 13/06/2022

Hëna e plotë në Shigjetar përkon edhe me një ngjarje të rëndësishme, të quajtur ‘hëna luleshtrydhe’. Por përveçse do të keni mundësi të kundroni këtë fenomen të bukur qiellor, do të ndikoheni prej saj edhe në shenjën tuaj të horoskopit. Astrologia Krisanthi Kallojeri, e ftuar në “Shije Shtëpie” në Tv Klan shpjegon më qartë panoramën e përgjithshme se ç’do të ndodhë me shenjat në këtë Superhënë.

Krisanthi Kallojeri: Java karakterizohet nga një Hënë e plotë që do të zhvillohet në datën 14 në shenjën e Shigjetarit. Kjo do të ngjyrosë komplet javën dhe periudhën e mëtejshme deri në fund të muajit. Kjo Superhënë ose ‘hëna luleshtrydhe’ siç do të lexoni në shumë portale, na fton të përballemi me realitetin dhe të krijojmë një filozofi jete në harmoni me të vërtetën tonë të brendshme. Kërkon prej nesh të angazhohemi në një projekt më afatgjatë dhe të jemi më afër realitetit se sa fantazisë apo vizionit. Madje, fantazisë sonë mund t’i japë formë.

Do të karakterizohemi nga një ndjeshmëri e madhe emocionale që nuk do na lejojë të perceptojmë mirë gjërat. Si pasojë, do të krijojmë iluzione dhe do të idealizojmë personat apo situatat, diçka që më vonë mund të udhëheqë në zhgënjime e situata depresive. Kujdes me marrëdhëniet e lëvizjet financiare. Nga e mërkura deri në të premten janë ditët më të mira për të përfituar, veçanërisht e enjtja, për të konsoliduar diçka ose për të krijuar një të re.

Në fundjavë, kujdes me marrëdhëniet financiare e sentimentale. Shenja më me fat janë Luani, Ujori e Binjakët. Shumë të kujdesshëm duhet të jenë Virgjëreshat, ata të cilët kanë lindur në 10-ditëshin e fundit të shenjës sepse do të jenë më të ndjeshëm./tvklan.al