Tregtarët, marzh minimal fitimi. Qeveria, garanci për blerjen produkteve ushqimore

22:29 18/03/2022

Tregtarët e shumicës dhe pakicës në vend kanë pranuar që të kenë marzhe minimale fitimi gjatë periudhës së krizës. Lajmin e bëri të ditur Ministrja e Financave, e cila tha se ishte një diskutim jo i lehtë, por i frytshëm në mbledhjen e bordit të transparencës që u mbajt këtë të premte.

“Kanë rënë dakord që të kenë marzhe fitimi minimale, apo edhe pa marzhe fitimi. Ne nuk mund të kontrollojmë çmimin sepse vjen nga inflacioni i importuar. Ne kemi vendosur një garanci që do të përdoret nga tregtarët kryesorë me qëllim që produktet të mos mungojnë në një periudhë afatmesme.”

Por Ibrahimaj tha se nuk do të ndërhyhet në TVSH e shportës së ushqimeve.

“95 000 biznese nuk paguajnë asnjë taksë dhe TVSH dhe produktet që ne po diskutojmë tregtohen më së shumti nga këto subjekte, në 60% të tyre. Pra heqja e taksës në këto biznese nuk do të ndikonte në konsumatorin final.

Ndërsa Ministrja e Bujqësisë tha se po punohet për të siguruar tregje të reja për të plotësuar nevojat që ka vendi.

“Ashtu siç arritëm të mundësonim çlirimin e tregut të Serbisë për importimin e grurit në Shqipëri, në të njëjtën mënyrë do të vijojmë të kryejmë këtë bashkëpunimin ekonomik edhe me vendet të tjera. Ministria e Bujqësisë është në bashkëpunim, komunikim të hapur në fakt prej disa kohësh tashmë me aktorët e tregut këtu, për të kuptuar nevojat që tregu ka dhe duke adresuar dinamikat në mënyrë të përditshme. Situata sigurisht që është e luhatshme sepse tregjet ndërkombëtare përcaktojnë dhe kërkesën/ofertën, e cila gjithashtu është dinamike. Por duke qenë në partneritet me importuesit, tregtarët, duke i monitoruar ata nëpërmjet këtij instrumenti të ri që bordi ka përcaktuar, do kemi mundësinë të kuptojmë dhe nevojat që do të duhet të adresojmë për të ndërhyrë për tregjet e tjera”.

Pak ditë më parë Serbia vendosi të lirojë tregun e eksportit të drithërave në drejtim të Shqipërisë.

