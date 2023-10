Trekëndëshi Xhesika-Denis dhe Xhesjana, Dalina Buzi: Më kujton filmin e Marigosë!

23:39 15/10/2023

‘Prime’ i Love Island Albania po transmetohet LIVE në Televizionin Klan nën drejtimin e Luana Vjollcës. Në një klip u shfaq Denisi dhe Xhesjana, të cilët janë çift për këtë javë, por ajo që ka marrë vëmendjen ishte Xhesika.

Në studio Xhesika është shprehur: “E konsideroj si një njohje ku Xhesiana hyn në vilë si ‘bombshell’ dhe Denisi është korrekt në marrëdhënien që kemi ne të dy. I besoj Denisit.”

Ndërkohë që opinionistja Dalina Buzi është shprehur: “Ato pamjet e tua më kujtojnë filmin e Marigosë me Tanën, veprimet e tua tregojnë që t’i nuk i beson Denisit. Me veprimet tregon pasiguri, se ndryshe ti do flije e qetë si qengj dhe do ngriheshe nesër e relaksuar.”

Nga ana tjetër opinionisti Olti Curri ka shtuar: “Me sa pashë aty unë i jap të drejtë Xhesikës, për aq kohë sa Xhesjana pati lirshmërinë për t’i zbërthyer këmishën, gjithçka mund të ndodhë. Xhesika merr një qilim dhe shtrihu te këmbët e këtyre të dyve sepse prekjet do të shtohen“./Love Island Albania