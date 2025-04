Të shtunën, më 26 Prill në një ceremoni madhështore, që bëri bashkë qindra liderë botërorë dhe mijëra besimtarë në bazilikën e “Shën Pjetrit” bota i dha lamtumirën e fundit Papa Françeskut. Një korteshë përshkroi rrugët e Romës deri tek bazilika e Santa Maria Maggiore, ashtu siç vetë Papa e kishte kërkuar para se të ndërronte jetë.

Rreth 400 mijë njerëz nga të katërta anët e globit u bashkuan për të nderuar “Papën e të varfërve”, që i fali njerëzimit dashuri, dhembshuri, bekim dhe paqe. Papa Françesku nuk do të mbahet mend vetëm si kreu i Kishës Katolike, por si Papa i popullit që predikoi dashurinë për jetën dhe shpresën për paqen.

Ai karakterizohej nga thjeshtësia, thjeshtësi të cilës i qëndroi besnik deri në fund të jetës. Ai e kishte lënë amanet që të prehej në bazilikën e Santa Maria Maggiore, ku ditën e djeshme dolën foto të varrit të tij. Në një mermer të bardhë ku shkruhej me kapitale “Franciscvs”, qëndron një trëndafil i bardhë, një tjetër simbolikë për figurën e Papa Françeskut.

E ftuar në emisionin “Rudina” në Tv Klan gazetarja Enita Mema ndau më shumë hollësi për simbolikat e ceremonisë mortore, por dhe të varrit të të ndjerit Papa Françesku. Trëndafili i bardhë ishte lulja e preferuar e Papës, kurse mermeri i bardhë vinte dhe lidhej me vendin e tij të origjinës.

“Simbolika e trëndafilit të bardhë përveçse pastërtisë ishte dhe lulja e preferuar e Papa Françeskut. Zgjodhi dhe e la me testament që donte një varr shumë të thjeshtë me emrin ‘Franciscvs’, emrin që ai zgjodhi dhe që shënjoi në fakt edhe doktrinën e tij. Humanizmi, urtësia, përulja, dashuria, këto kanë qenë ato elementet thelbësore të Papa Françeskut dhe prandaj ai zgjodhi këtë gjë kaq të thjeshtë. Guri që është zgjedhur… Papa Françesku ka dashur dhe ka kërkuar që të jetë një gur nga prejardhja e tij. Guri vjen nga Liguria sepse me origjinë gjyshërit e tij ishin nga ky vend”, tha gazetarja Enita Mema.

Por përse Papa Françesku zgjodhi që të prehej në bazilikën e Santa Maria Maggiore?!

“Janë katër bazilika në Romë që quhen Papale, që vetëm Papa ka të drejtë që të drejtojë Meshën e Shenjtë para Pashkës. Janë vetëm katër të tilla në Romë dhe dy jashtë Romës. Këto janë kish të një rangu më të lartë në klerin katolik. Kjo është një ndër kishat palo-kristikane më të lashta”, shtoi Emita Mema.

Papa Françesku ose Jorge Mario Begoglio lindi më 17 Dhjetor të vitit 1936 në Buenos Aires të Argjentinës. Ai u shua, më 21 Prill 2025, në moshën 88 vjeçare si Papa i 226-të i Kishës Katolike Romake. Udhëheqës i Kishës Katolike e njëkohësisht sovran i Vatikanit u zgjodh më 13 Mars 2013, i pari papë jezuit dhe amerikano-latin. Ai është po ashtu, Papa i parë jo-europian në 1200 vitet e fundit.

