Trendet e këpucëve Pranverë-Verë 2019 (Video)

Gama e ngjyrave të këpucëve në modë për sezonin e Pranverës dhe të Verës 2019 është e ndryshme. Ngjyrat neutrale, ngjyrat e buta dhe ato të ndritshmet neoni duket se do të jenë trendet më “in”. Por për të treguar më shumë për modelet që mund të kemi këtë Pranverë-Verë 2019 ishin të ftuara në emisionin “Rudina” në Tv Klan blogeret Anxhelina Kotorri dhe Katerina Zoto.

“Do të kemi larmishmëri këpucësh ku secili nga ne mund ta gjejë veten. Tani moda ka ndryshuar dhe ne nuk mund të flasim për një stil të vetëm. Ka këpucë që nuk dalin nga sezoni. Këtë vit ka disa risi. Do të ketë pupla në këpucë. Ngjyra koral do jetë ajo që do dominojë dhe për sa i përket materialit do të jetë sateni”, tha Katerina Zoto.

“Do doja të shtoja që tek tendencat e fundit të këpucëve janë edhe xixat dhe ngjyrat e forta. Duket se ky vit është për mua sepse unë i kam adhuruar gjithmonë ngjyrat e forta në këpucë. Janë tendenca të “zhumshme”, por në fund të fundit në stil dhe të veçanta”, shtoi Anxhelina Kotorri./tvklan.al