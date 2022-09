“Triangolo” transformohet në rrethrrotullim

10:55 25/09/2022

Veliaj: Te Garda do të vijë Teatri i ri i Kukullave dhe Biblioteka e re Kombëtare

Ngushtica pranë liqenit, e njohur si ‘Triangolo’, po shndërrohet në një rrethrrotullim me korsi të plota, ndriçim dhe sinjalistikën e duhur, për t’i dhënë fund trafikut në këtë zonë të Tiranës. Gjatë një inspektimi në orët e vona të natës, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj tha se kështu i jepet zgjidhje një tjetër nyjeje problematike, që çliron qarkullimin në zonën e liqenit.

“Doja të përshëndesja kolegët, të cilët po punojnë në mesnatë për një projekt të rëndësishëm, që zgjidh një nga nyjet më problematike të Tiranës. Në zhargon zona njihet si ‘Triangolo’, por të hënën do të kthehet në një rrethrrotullim të madh, me më shumë hapësirë. Qytetarët do të ecin lirshëm në trotuare, jo si në ato shtigjet e dhive, që kishim më përpara; ecet lirshëm me makinë në një rrethrrotullim me dy korsi, kurse më parë mezi gjendej e drejta e kalimit te kthesa që të çonte në drejtim të Gardës. Kjo sjell një shfryrje për gjithë zonën e Digës, që ka qenë një ndër zonat më problematike të Tiranës,” u shpreh Veliaj.

Veliaj dha lajmin se në këtë zonë do të ndërtohet Teatri modern i Kukullave, si dhe Biblioteka Kombëtare, e cila prej vitesh vuan mungesën e hapësirës.

“Dua të sqaroj disa gjëra shumë të rëndësishme, për të cilat ka shumë spekulime, si për çdo punë që bën Bashkia e Tiranës, përfshirë edhe zonën e Gardës. Gjysma e hapësirës së Gardës i është dhënë bashkisë, një pjesë për këtë projekt, një pjesë për t’iu bashkuar Parkut të Liqenit. Në gjysmën tjetër do të ndërtohet teatri i madh i fëmijëve; pra, largohemi nga ndërtesa në qendër të Tiranës për të pasur një teatër modern, në një projekt fantastik që qeveria do e zbatojë në pjesën e Gardës që kemi fituar nga kjo ndarje e pronës. Pjesa tjetër do të jetë për Bibliotekën e re Kombëtare, e cila sot ndodhet në atë skutën e vogël te Pallati i Kulturës. Këtu do të vijë Biblioteka Kombëtare, që ikën nga Pallati i Kulturës, dhe Teatri i Kukullave, që ikën nga ajo ndërtesë, që në fakt s’ka qenë Teatri i Kukullave, por Parlamenti i parë në Tiranë,” deklaroi ai.

Veliaj tha gjithashtu se tani që është investuar te pishinat, fushat e kalçetos, Kopshti Zoologjik dhe do fillojë edhe Kopshti Botanik, e gjithë zona tek diga e Liqenit del në dritë./tvklan.al