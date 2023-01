Tritol shtëpisë së shefit të Krimeve në Shkodër, flet babai i tij: Nuk kemi konflikte me njeri, ngjarja për shkak të detyrës

09:05 13/01/2023

Shtëpia e Pëllumb Shpatit, i cili mban detyrën e shefit të Krimeve në qytetin e Shkodrës u sulmua me lëndë plasëse gjatë orëve të para të mëngjesit të kësaj të premteje.

Babai i tij Gjergj Shpati, në një prononcim për gazetarët tregon se shpërthimi ishte tejet i fortë. Dëmet siç edhe mund të shihen janë të mëdha. Megjithatë fatmirësisht nga ngjarja nuk ka persona të lënduar. Në këtë banesë jetojnë 3 familje, gjithsej 17 persona.

Babai i shefit të Krimeve thotë se nuk ka konflikte me njeri, ndaj dhe dyshimin kryesor e ka që ngjarja të ketë ardhur për shkak të detyrës që mban djali i tij.

Gjergj Shpati: Rreth orës 04:00 kam qenë në gjumë kam dëgjuar krisma. Kur kam dalë, kam parë gjithçka të shkatërruar.

Sa veta ishit në shtëpi?

Gjergj Shpati: Po 17 vetë, nga këtu (kati parë) e deri në kat të 3. 3 familje.

Ishte i fuqishëm?

Gjergj Shpati: I fuqishëm, e shihni vetë.

Çfarë dëmesh keni?

Gjergj Shpati: Dëme në dritare, dyer, fasada, makina, në avlli etj.

Keni parë njeri? Dini gjë nga ju ka ardhur?

Gjergj Shpati: Po ku i pamë ne, s’na priti kush këtu.

Pse mendon se ka ardhur kjo ngjarje?

Gjergj Shpati: Atë nuk e di unë. Kam qenë në gjumë.

Mund të ketë ndodhur për shkak të detyrës?

Gjergj Shpati: Po për shkak të detyrës se nuk kemi konflikte me njeri. As i kam kujt borxh, as nuk më ka kush.

Djali ka pasur ndonjë problem kohët e fundit, ndonjë kërcënim, paralajmërim?

Gjergj Shpati: Unë nuk e di.

Cila është kërkesa juaj?

Gjergj Shpati: Shteti pastë mundësi me bërë punën e vet, me hetuar ngjarjen./tvklan.al