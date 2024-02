Tritoli noteres në ish-bllok/ Gjykata lë në burg 2 të arrestuarit

16:24 08/02/2024

Gjykata e Tiranës ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg ndaj 2 të arrestuarve si të dyshuar për vendosjen e tritolit në zyrën e noterisë në zonën e ish-bllokut në Tiranë më datë 30 Janar 2024.

Real Zefi dhe Korrado Katana janë lënë në burg për këtë ngjarje. Por 33-vjeçari Katana, ndryshe nga sa pati deklaruar para hetuesve kur u arrestua, në seancën e sotme gjyqësore i mohoi thëniet e tij.

“Nuk kam lidhje me ngjarjen, as të kemi marrëdhënie të tillë me Real Zefin. Deklaratat i kam bërë nën presion dhe pa praninë e avokatit”, tha ai në seancë.

Ndërkohë që para hetuesve kishte implikuar në dëshminë e tij Real Zefin si bashkëpunëtor.

Nga ana tjetër, ky i fundit, përmes avokatit, pranoi ligjshmërinë e ndalimit por jo vijimin e masës shtrënguese duke kërkuar lirinë.

“Nuk mund të ketë një masë shtrënguese kaq të rëndë vetëm mbi thëniet e një personi, për më tepër kur ky shtetas ka ndryshuar qëndrim. Nuk provohet përfshirja në ngjarje dhe nuk është i arsyeshëm qëndrimi në burg. Kërkoj lirimin kjo edhe për shkak të rrethanave familjare. Ka një fëmijë të mitur vetëm 2-vjeç me probleme shëndetësore si dhe bashkëshorten po me probleme shëndetësore që kanë nevojë për përkujdes”, tha avokati i Real Zefit.

Dy të rinjtë akuzohen se kanë vendosur lëndë plasëse në zyrën e noteres Esmeralda Dautit. Nga verifikimi i pamjeve filmike të Prokurorisë së Tiranës është fiksuar një motorr “T Max” dhe lëvizjet e tij nga zona e ish-Bllokut deri në zonën e Farkës, me të cilin dyshohet se janë larguar autorët pas vendosjes së eksplozivit.

