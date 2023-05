Triumf dhe disfatë njëkohësisht, aktorja: Jam dënuar për filmin tim të parë

Shpërndaje







12:34 16/05/2023

Karriera është një tjetër aspekt në jetë që shënon momente të para të rëndësishme për dikë. Aktorja Zamira Kita kujton pikërisht dy momente prej saj kur provoi triumfin e parë dhe njëkohësisht disfatën. Kur ishte vetëm 23 vjeç ajo mundi të siguronte rolin e parë në film ndonëse sistemi i kohës nuk ia lejonte për shkak të biografisë, por iu desh të paguante edhe një çmim.

Zamira Kita: Ky është roli im i parë në film, filmi “Eja” me regjinë e Pirro Milkanit dhe e kam kujtim shumë të bukur. Për herë të parë emocion i paparë që do luaja. Roli im i parë në film është emocion i jashtëzakonshëm sepse unë do luaja film, e kuptoni? Për një vajzë që kish’ mbaruar Akademinë, ka qenë ’86, duhet të kisha diku te 23 vjet. Sapo kisha mbaruar Akademinë, por unë s’duhej të bëja filma se kisha biografinë e keqe.

Dhe ky film ka qenë fat që e kam bërë sepse kam shkuar në fshat u kam thënë që unë kam fituar një rol në film, a mund të shkoj? “Po”, më thanë. Shkova në Komitetin Ekzekutiv, u thashë unë kam bërë një rol në film, a mund të shkoj?, “po”, më thanë “por pyet ata të fshatit”. Ata më thanë “okej, pyet ata të Komitetit” dhe unë u nisa.

E kam bërë këtë film, kam marrë emocion nuk mund ta përshkruaj se çfarë ishte, e dinë aktorët ata që mbarojnë se ç’do të thotë për herë të parë ti të bëhesh pjesë e një filmi, të të hapen rrugët. Dhe për këtë film jam dënuar 6 muaj në bujqësi nga fshati se ma quajtën ikje pa leje, thyerje e disiplinës.

Katerina Trungu: Edhe pse kishe marrë leje?

Zamira Kita: E kisha marrë lejen, por s’e kisha me shkrim, me gojë ma thanë ata mua “shko” se dhe ajo ndoshta ishte e thënë kështu. Por ishte filmi im i parë dhe ai film ngeli. Unë kam vuajtur shumë për atë film, por filmi ngeli kur ndryshoi politika./tvklan.al