Trojani: Ju lutem më ndihmoni…

21:35 01/04/2022

Jeta e Trojanit 9 vjeç nga Gjakova është në rrezik. Babai i tij tregon se është në luftë me kohën, për ta mbajtur të birin në jetë.

Infeksioni sepsa i ka prekur çdo organ të brendshëm. Çdo moment që kalon është shumë-shumë i çmuar për jetën e vogëlushit.

Për t’ia dalë, Trojani ka nevojë për ndihmën e të gjithëve, pasi për ndërhyrjen e tij nevojitet një shumë prej 20.000 eurosh.

Babai i Trojanit: Natën e parë, kur kishte dhimbje Trojani, i tregoj shoqes, se djali nuk ka fjet mirë, se i dhimbte barku, kur në atë moment, e shoqja e ka marrë e ka çuar në ambulancë. Ambulanca e qytetit të Gjakovës, e ka këqyr, që është helmuar djali. Mbas 4 ditësh ne kemi vajtur, se i është fryrë barku shumë. Shoqja ka marrë, e ka çuar në spitalin e Gjakovës dhe kur e kanë pa ata, e kanë kuptuar, se kishte shpërthyer zorra qorre edhe menjëherë e kanë marrë, e kanë shti në sallë. Aty ka zgjat operimi dy orë, apet u shifke, se djali apet e kishte shumë barkun e fryrë edhe frymëmarrjen e kishte më vështirë, rrahjet e zemrës u dallonin, që ishin më të vështira. Me ndihmën e shpejtë e kemi çuar Trojanin në Prishtinë në orën 23:30. Nga ora 01:30 ka hyrë prapë djali në operim, ku aty i ka zgjat operimi 4 orë e gjysmë. Kur ka dalë mjeku, na tha që gjendjen e ka shumë të komplikuar edhe shumë është i kalbur brenda në bark. Djali për në atë kohë, sa kemi qenë në Prishtinë, ka qenë tërë kohën me infeksion “sepsa”. Ne i kemi marrë të gjitha dokumentet e Prishtinës, ia kemi pru në Sistina. Na ka thënë, nëse djalin e shtini në këtë gjendje në sallë, mos ma bini këtu! Nëse djalin ma bini në këtë gjendje këtu, ne dimë sesi të punojmë, se djali nuk e ka gjendjen për me hy në sallë. Edhe ne mezi e kemi gjet një ambulancë me intensive, e kemi hipur djalin. Kisha frikë edhe kisha një farë, po doja krejt kohën me e kthyer, me pa. Kur e kemi pru këtu, e kemi pa se është mirë. I ka pas 25 litra ujë, jo në bark, po në krejt trupin, një litër e gjysmë gjak mangët, me temperaturë ka ardhur këtu, me 40 prej Prishtinës.

I bëjmë thirrje Arbër Hajdarit, që na hapi dyert ne dhe çdo shqiptari tjetër, që të kontribuojnë për djalin tim, sepse nuk mundemi dhe nuk kemi mundësi, se e kemi shumë shifrën e madhe! Ju lutemi të kontribuoni për djalin tim, që ta kem prapë në prehrin tim./tvklan.al