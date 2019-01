Tronditet Parisi

Francë- Një shpërthim i fortë ka tronditur Parisin mëngjesin e kësaj të shtune. Siç raporton media franceze “LeParisien”, shpërthimi ka ndodhur si pasojë e rrjedhjes së gazit në një furrë buke, në Rue de Trevise.

Nga shpërthimi ka pasur disa persona të plagosur. Zjarrfikësit kanë shkuar në vendngjarje dhe kanë bërë të munduar të shuajnë flakët.

Policia u ka bërë apel qytetarëve që të shmangin zonën ku ndodhi shpërthimi, pasi ka ende rrezik.

Sikurse duket edhe nga pamjet pjesa më e madhe e ndërtesave është shkatërruar plotësisht./tvklan.al

Destruction for blocks after an explosion on rue de trévise pic.twitter.com/GsrLqyasQA

— Emily Molli (@MomesMolli) January 12, 2019