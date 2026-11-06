06 nëntor 2026- Polonia arreston gjashtë persona të dyshuar për spiunazh për Rusinë, dyshohet se furnizonin ushtrinë me pjesë për armë
Polonia ka arrestuar gjashtë persona të dyshuar për spiunazh në favor të Moskës dhe furnizimin e ushtrisë ruse me komponentë të përdorur në prodhimin e municioneve dhe sistemeve të armatimit.
Mes të arrestuarve janë pesë shtetas polakë, të moshës nga 25 deri në 52 vjeç, si dhe një shtetas rus 37-vjeçar. Lajmi u bë i ditur nga koordinatori i shërbimeve speciale polake, Tomasz Siemoniak, përmes një postimi në rrjetin social “X”.
Agjencia e Sigurisë së Brendshme e Polonisë (ABW) njoftoi se katër prej të dyshuarve, përfshirë shtetasin rus, janë akuzuar për spiunazh dhe janë lënë në paraburgim për tre muaj.
Sipas autoriteteve, grupi dyshohet se i ka siguruar Rusisë në mënyrë të paligjshme sasi të konsiderueshme komponentësh me përdorim ushtarak, të cilët shërbejnë veçanërisht në prodhimin e municioneve dhe sistemeve të armëve.
Të gjashtë personat akuzohen gjithashtu për shkelje të rregullave që rregullojnë tregtinë ndërkombëtare të mallrave dhe teknologjive me rëndësi strategjike për mbrojtjen kombëtare dhe sigurinë ndërkombëtare.
Rrjeti dyshohet se ishte aktiv që prej vitit 2023
Sipas rezultateve të hetimit, aktiviteti i grupit kriminal ka nisur në qershor të vitit 2023 dhe ka vijuar deri në dhjetor të vitit 2025.
Veprimtaria e tyre shtrihej në Poloni, Lituani dhe Rusi. Anëtarët e grupit dyshohet se merreshin me porositjen dhe blerjen e mallrave, organizimin e grumbullimit të tyre dhe transportimin përtej kufirit drejt rajonit rus të Kaliningradit.
Për transportin e produkteve, të dyshuarit përdornin automjete të pajisura me hapësira të fshehta. Ata kanë kaluar në disa raste kufirin polako-rus, ndërsa një pjesë e mallrave është sekuestruar nga autoritetet kufitare polake.
Mes produkteve të tregtuara në mënyrë të paligjshme ishin komponentë municionesh, përfshirë gëzhoja dhe predha.
Sipas prokurorisë, vlera totale e komponentëve të blerë dhe transportuar drejt Rusisë e kalon shumën prej 2 milionë zloty polake, ose rreth 455 mijë euro.
Akuzat ndaj të arrestuarve
Përveç akuzave për spiunazh, katër prej të dyshuarve akuzohen edhe për veprimtari në interes të inteligjencës ruse kundër Republikës së Polonisë.
Agjencia e Sigurisë së Brendshme po vijon hetimet për të përcaktuar përmasat e plota të aktivitetit të grupit.
Ndërkohë, koordinatori i shërbimeve speciale, Tomasz Siemoniak, bëri të ditur se që prej 1 janarit 2024, në kuadër të hetimeve për spiunazh dhe sabotim të zhvilluara nga ABW, janë ngritur akuza ndaj afro 100 personave.
Polonia, një prej mbështetësve kryesorë të Ukrainës në luftën kundër Rusisë, ka akuzuar vazhdimisht Moskën për akte sabotimi që prej nisjes së pushtimit të plotë të Ukrainës në vitin 2022.
Territori polak shërben si korridori kryesor i tranzitit për ndihmën ushtarake dhe humanitare perëndimore drejt Ukrainës. Vetëm të martën, kryeministri Donald Tusk deklaroi se autoritetet kishin parandaluar një provokim të mundshëm gjatë natës në kufirin me enklavën ruse të Kaliningradit.
/tvklan.al