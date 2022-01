Tronditet Tirana, 1 i vrarë dhe 4 të plagosur

19:42 04/01/2022

Ngjarja në një lokal, motivet ende të paqarta

1 i vrarë dhe 4 të plagosur është bilanci i një përplasjeje me armë që ndodhi pasditen e kësaj të marte në kryeqytet. Siç duket edhe nga pamjet gjithçka ka ndodhur në ambientet e këtij lokali në rrugën Don Bosko rreth orës 16:10. Burime zyrtare të policisë thanë se persona ende të paidentifikuar kanë hapur zjarr nga jashtë lokalit drejt një tavoline ku ishin kur 5 persona.

Nga breshëritë e kallashnikovit ka humbur jetën në vend 35-vjeçari Erion Çela. I plagosur në këmbë dhe në fytyrë ka mbetur edhe vëllai i viktimës, Blerim Çela 28 vjeç. Në spital me plagë të ndryshme janë dërguar edhe Arben Dani 46 vjeç, Azbi Selimaj 19 vjeç që rezulton të jetë kamerier në lokal dhe Edmond Crroj 41 vjeç. Ky i fundit është daja i viktimës. Ai rezulton me precedentë penalë në Itali në fushën e narkotikëve.

Burime në vendin e ngjarjes thanë se kanë parë një makinë tip Benz E Class me xhama të errët që ndaloi përpara lokalit. Nga xhami i pasmë i makinës një person i armatosur dhe i maskuar hapi zjarr me breshëri në drejtim të lokalit. Më pas automjeti i autorëve është larguar me shpejtësi në drejtim të spitalit të Traumës nga edhe erdhi. Nga verifikimet rezulton se targat e makinës tip Benz janë të vjedhura dhe i përkasin një makine tip Smart.

Policia tha se ngriti pika kontrolli në të gjitha pikat hyrëse-dalëse të Tiranës dhe në brendësi të lagjeve ku dyshohet se janë larguar autorët, por ende nuk ka rezultat për identifikimin apo ndalimin e tyre. Të paqarta mbeten edhe motivet e krimit. Në spitalin e Traumës kanë shkuar pjesëtarë të grupit hetimor që po mundohen të marrin dëshmitë e të plagosurve me qëllim zbardhjen e ngjarjes. Hetuesit janë duke sekuestruar dhe këqyrur kamerat e sigurisë të lokalit dhe bizneseve aty pranë me qëllim identifikimin e autorëve.

Tv Klan