Teksa kardinalët pritet të mblidhen në Kapelën Sistine, Presidenti amerikan Donald Trump ka komentuar në lidhje me zgjedhjen e Atit të Shenjtë.

Trump duke bërë shaka u shpreh se do të ishte “zgjedhja e tij numër një” për të qenë udhëheqësi i ardhshëm i Kishës Katolike.

“Si Papë ? Do të doja të isha Papë, kjo do të ishte zgjedhja ime numër një”, tha Presidenti Trump.

Kur u pyet se kush duhet ta zëvendësojë Françeskun, Trump tha: “Nuk kam preferencë. Mund të them se kemi një kardinal nga Nju Jork, i cili është shumë i mirë. Kështu që do të shohim se çfarë do të ndodhë.”

Kardinali Timothy Dolan, kryepeshkop i New York, nuk është në listën e pretendentëve të mundshëm për vendin e parë. Një tjetër kardinal amerikan është edhe Kardinalin Joseph Tobin, kryepeshkop i Newark, New Jersey. Në histori nuk ka pasur kurrë një Papë nga SHBA-ja.

Dolan gjithashtu drejtoi shërbimin e varrimit të Papa Françeskut në Katedralen e famshme të Shën Patrikut në New York City më 26 Prill.

Kandidatët kryesorë për të pasuar Papa Françeskun përfshijnë Kardinalin Luis Tagle të Filipineve, Kardinalin Peter Erdo të Hungarisë, Kardinalin Fridolin Ambongo të Republikës Demokratike të Kongos, Kardinalin Pietro Parolin, sekretar i shtetit i Vatikanit, dhe Kardinalin Pierbattista Pizzaballa, patriarkun latin të Jerusalemit.

7 Maj është dita kur do të fillojë konklava. Atë ditë në orën 10:00 Cardinal Giovanni Battista Re do të drejtojë meshën ndërsa në orën 16:30 kardinalët do të hyjnë në Kapelën Sistine për të bërë betimin e besnikërisë.

