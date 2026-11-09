Presidenti amerikan Donald Trump ka sqaruar se propozimi për emërimin e drejtuesit të UFC-së, Dana White, si sekretar i ardhshëm i shtypit në Shtëpinë e Bardhë ishte thjesht një shaka.
Deklarata e Trump erdhi pas një postimi të bërë të shtunën në rrjetet sociale, ku ai sugjeronte që White të merrte këtë detyrë dhe të kishte në krah disa nga emrat më të njohur të sportit luftarak UFC.
Duke folur për gazetarët të dielën, Trump tha se White e pëlqente idenë, por theksoi se nuk kishte pasur asnjë propozim serioz për një emërim të tillë.
“Po ju them, thjesht po bëja shaka”, u shpreh presidenti amerikan, duke shtuar se edhe fotografitë e luftëtarëve të UFC-së, të cilët i kishte përmendur si asistentë të mundshëm të White, ishin pjesë e shakasë.
Në postimin e tij, Trump e kishte cilësuar Dana White si një “luftëtar të dhunshëm dhe luftëtar të vërtetë”, ndërsa kishte sugjeruar që ai të merrte me vete disa kampionë aktualë dhe ish-kampionë të UFC-së për ta ndihmuar në këtë rol. Sipas tij, ata do të shërbenin për të mbrojtur administratën nga ajo që e quajti “e majta e çmendur”.
Trump bëri të ditur gjithashtu se Dana White do ta vizitojë në Shtëpinë e Bardhë të hënën, por sqaroi se takimi ishte planifikuar për arsye të tjera.
Dana White, i cili drejton organizatën UFC prej më shumë se 20 vitesh, është një nga mbështetësit e njohur të Trump. Ai ka luajtur një rol të rëndësishëm në mobilizimin e mbështetjes për fushatën presidenciale të vitit 2024 dhe është shfaqur disa herë përkrah tij në aktivitete politike.
White ka qenë gjithashtu pjesë e nismave për organizimin e ndeshjeve të UFC-së në ambientet e Shtëpisë së Bardhë.
/tvklan.al