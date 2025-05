Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ka zhvilluar një bisedë telefonike me homologun e tij turk, Reçep Tayyip Erdogan.

Lajmi konfirmohet nga vetë Trump në platformën e tij Truth Social, ku ndan disa detaje nga telefona e zhvilluar mes tyre, teksa cilëson se ka marrëdhënie të shkëlqyera me Erdoganin. Ata i kanë bërë ftesë njëri tjetrit për vizita, gjë që është pranuar prej të dy ata, por ende nuk ka detaje lidhur me ndonjë datë të mundshme.

Madje republikani ka kujtuar bashkëpunimin e tij të hershëm me Erdoganin për rikthimin e Pastro Andrew Brunson në Shtetet e Bashkuara, pas kërkesës së menjëhershme të Trump.

Për t’u ndalur tek lufta midis Rusisë dhe Ukrainës, Trump e cilësoi si qesharake, por vdekjeprurëse, e se mezi pret t’i japë fund me ndihmën e Erdogan, një pikë kjo e rëndësishme diskutimi midis dy presidentëve.

“Kisha një bisedë telefonike shumë të mirë dhe produktive me Presidentin e Turqisë, Recep Erdogan, lidhur me shumë subjekte, duke përfshirë luftën me Rusinë e Ukrainën, të gjitha me Sirinë, Gazën, e shumë më tepër. Presidenti më ftoi që të shkoja në Turqi në një datë të afërt, sikurse dhe ai do të vijë në Uashington. Përgjatë 4 viteve si President, marrëdhënia ime me Presidentin Erdogan ishte e shkëlqyer. Ne kemi punuar së bashku në shumë gjëra, duke përfshirë dhe faktin që ai ndihmoi në rikthimin e Pastorit Andreë Brunson në Shtetet e Bashkuara, i cili ishte i burgosur, menjëherë pas kërkesës time. Në çdo rast, mezi pres të punoj me Presidentin Erdogan për të përfunduar luftën qesharake por vdekjeprurëse, tani”, shkruan Trump në platformën e tij.

/tvklan.al