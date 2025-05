Presidenti amerikan Donald Trump sapo e ka konfirmuar zyrtarisht largimin nga detyra si Këshilltar i Sigurisë Kombëtare të Mike Waltz. Ky i fundit, thotë Trump, do të jetë ambasador i SHBA-së në OKB (Organizata e Kombeve të Bashkuara).

“Kam kënaqësinë të njoftoj se Mike Waltz e kam caktuar si ambasador të Shteteve të Bashkuara në OKB. Që nga koha e tij në “fushëbetejë”, në Kongres apo si Këshilltar i Sigurisë, Waltz ka punuar fort në vënien prioritet të interesave të kombit. E di që do bëjë të njëjtën gjë në këtë post të ri. Ndërsa, Sekretari i Shtetit Marco Rubio do jetë tanimë në vendin e tij, teksa vijon ndërkohë me udhëheqjen e Departamentit të Shtetit. Sëbashku, vijojmë luftën e palodhshme për t’a bërë Amerikën të Madhe përsëri dhe botën një vend të sigurt. Faleminderit për vëmendjen tuaj ndaj kësaj çështjeje”, është reagimi zyrtar i Kreut të Shtëpisë së Bardhë.

/tvklan.al