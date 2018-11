Trump largon Prokurorin e Përgjithshëm

Menjëherë pas përfundimit të zgjedhjeve të Kongresit, vjen lëvizja e parë në administratën e Donald Trump. Prokurori i Përgjithshëm i Shteteve të bashkuara, Jeff Sessions, dha dorëheqjen këtë të mërkurë.

Sipas mediave në SHBA, largimi i Sessions erdhi me kërkesë të Presidentit Donald Trump. Largimi i Prokurorit të Përgjithshëm përflitej prej kohësh, veçanërisht pas përplasjeve me Presidentin lidhur me hetimin për përfshirjen e Rusisë në zgjedhjet amerikane. Sessions ishte tërhequr nga hetimi, duke i lënë fushë të lirë prokurorit special Robert Mueller.

Tv Klan