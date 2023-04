Trump mbërrin në Nju Jork

23:58 03/04/2023

Do përballet të martën me akuzat në gjykatë

Ish-presidenti amerikan Donald Trump udhëtoi me avionin e tij nga aeroporti i Floridës drejt Nju Jorkut, ku këtë të martë do t’i bëhen të ditura akuzat penale.

Republikani 76-vjeçar, njëherësh Presidenti i parë në historinë amerikane që ngarkohet penalisht, do të akuzohet zyrtarisht për pagesën që ia ka bërë yllit të pornografisë, Stormy Daniels, në këmbim të heshtjes, pak para zgjedhjeve presidenciale të vitit 2016.

Në pamjet e transmetuara nga agjencia e lajmeve Reuters shihet Donald Trump duke u larguar nga shtëpia e tij në Mar-a-lago të Floridas.

“Departamenti i korruptuar nuk ka rast”, ka shkroi Trump në rrjetin e tij social Truth Social, duke iu referuar gjykatës në Manhatan që po merret me rastin e tij.

Ndërkaq Policia në Nju Jork ka shtuar masat e sigurisë. Agjentët e Shërbimit Sekret janë angazhuar jashtë Kullës Trump, ku do të qëndrojë ish-Presidenti dhe jashtë gjykatës, ku do të paraqitet në pasditen e së martës.

Trump do t’u nënshtrohet procedurave të rregullta si një i pandehur, që do të thotë do të fotografohet dhe do të japë shenjat e gishtave.

Trump i ka cilësuar akuzat një gjueti shtrigash, edhe pse ato mbeten për t’u zbuluar pasditen e së martës.

