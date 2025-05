Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump si një biznesmen me eksperiencë në këtë mandat të tij luan me shifrat, e kësaj here duket se dëshiron të ndryshojë taksa për të pasurit amerikanë.

Përmes një postimi në platformën e tij Truth Social, Trump nuk ka dhënë detaje deri në sa dollarë mund të rrisë taksat për shtresën e lartë të Shteteve të Bashkuara, por sipas tij do të jetë një rritje e “vogël”. Po, edhe vetë Trump e vendosi fjalën e vogël në thonjëza, ndoshta si një mënyrë për të treguar që taksimi do të jetë i konsiderueshëm.

Sipas Presidentit, një rritje e taksave për të pasurit do të ndihmojë punonjësit amerianë me të ardhura të ulëta apo të mesme.

Ende nuk ka gjë të konfirmuar për rritjen e taksave për këtë shtresë sociale, por Trump qartazi nuk është kundër e po e merr në konsideratë.

“Problemi me një rritje “të VOGËL” të taksave për të PASURIT, të cilën unë dhe të gjithë të tjerët do ta pranonim me mirësjellje për të ndihmuar punëtorët me të ardhura të ulëta dhe të mesme, është se të çmendurit demokratë të së majtës radikale do të bërtisnin duke bërtitur: “Lexomë buzët e mia”, citimi i famshëm i George Bush që thuhet se i kushtoi atij zgjedhjet. JO, Ross Perot i kushtoi atij zgjedhjet! Sidoqoftë, republikanët ndoshta nuk duhet ta bëjnë, por unë jam në rregull nëse e bëjnë!!!”, shkruan Trump në postimin e tij.

/tvklan.al