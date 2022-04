Trump: Meghan “e tërheq nga hunda” Princin Harry

21:40 25/04/2022

Ish-presidenti i SHBA: Nëse do isha Elizabeth do i hiqja titullin

Ish-presidenti i SHBA-së, Donald Trump vazhdon t’i qëndrojë deklaratave për Meghan Markle dhe Princin Harry. Ai e cilëson Princin objekt të bashkëshortes së tij, duke shtuar se ajo mund të bëjë me të çfarë të dojë.

Në një klip nga një intervistë e xhiruar në fillim të këtij muaji me prezantuesin e televizionit britanik Piers Morgan në resortin Mar-a-Lago, Trump tha se nuk kishte qenë kurrë një fans i Meghan Markle duke shtuar se “Harry-n e gjorë po e tërheqin nga hunda“.

Duke iu përgjigjur pyetjes se si do të vepronte po të ishte në rolin e Mbretëreshës Elizabeth, Trump është shprehur se do t’ia hiqte menjëherë titullin mbretëror Harry-t dhe madje parashikoi që marrëdhënia do të përfundonte.

“Mendoj se do të kisha thënë, në rregull kjo është zgjedhja juaj, por ju nuk keni më tituj dhe sinqerisht nuk do të keni më asnjë detyrë. Ai ka qenë kaq mosrespektues ndaj vendit dhe mendoj se është një turp”.

Trump ka thënë më parë në një intervistë se ai mendon se Harry është një “djalë i mrekullueshëm“, por e ka kritikuar hapur Meghan Markle.

