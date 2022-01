Trump: Nëse fitoj Presidencialet në 2024 do fal të akuzuarit e 6 Janarit

23:20 30/01/2022

Ish-presidenti Donald Trump hodhi tezën e rikandidimit si President për vitin 2024 dhe tha se do t’i falte të gjithë ata persona që janë akuzuar në lidhje me sulmin vdekjeprurës të 6 Janarit në Kapitol.

‘Nëse kandidoj dhe nëse fitoj, ne do t’i trajtojmë ata njerëz me drejtësi nga 6 janari. Dhe nëse kërkojnë falje, ne do t’i falim ata. Sepse po trajtohen kaq padrejtësisht,” tha ai .

Trump, i cili nuk ka thënë nëse do të kandidojë sërish për president pas humbjes së tij me demokratin Joe Biden në zgjedhjet e vitit 2020, po fliste në një miting në Teksas.

Përkrahësit e ish-Presidentit Donald Trump sulmuan ndërtesën e Kongresit të Shteteve të Bashkuara në një përpjekje për të penguar konfirmimin e fitores në zgjedhje të presidentit aktual Joe Biden në vitin 2020. Sulmi i 6 janar 2021, ishte sulmi më i keq ndaj Kongresit që nga viti 1812.

Rreth 140 efektivë policie u plagosën gjatë sulmit disa orëshe, ndërsa disa të tjerë humbën jetën. Rreth 700 persona u akuzuan për pjesëmarrje në sulm.

