Presidenti amerikan Donald Trump, ka propozuar Mikhail Bogachek, nga Florida, për ambasador të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të SHBA-ve në Republikën e Kosovës.
Emri i tij është në listën e nominimeve presidenciale të dërguara në Senatin amerikan për shqyrtim dhe miratim, para se të marrë zyrtarisht detyrën.
Njoftimi është publikuar në faqen zyrtare të Shtëpisë së Bardhë, në kuadër të dokumentit për nominimet dhe tërheqjet e kandidaturave të dërguara në Senat më 9 nëntor 2026.
Që prej dy vjetësh, Kosova nuk ka pasur ambassador amerikan.
Ambasadori i fundit ishte Jeff Hovenier, i cili përfundoi detyrën në dhjetor të vitit 2024.
Mikhail Bogachek nuk është diplomat karriere, por ka një përvojë mbi 25-vjeçare në sektorin privat, teknologji dhe menaxhim institucional.
Ai shërben si drejtor ekzekutiv në Organizatën e Shteteve Amerikane (OAS) dhe ka mbajtur pozita drejtuese në kompanitë VativoRx, Cooperton e PharmaLife.
Gjithashtu, është anëtar i bordit të Koalicionit Republikan Hebre. Flet rrjedhshëm anglisht, rusisht, ukrainisht dhe hebraisht.
/tvklan.al