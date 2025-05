Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka mohuar se po shqyrton mundësinë e kandidimit për një mandat të tretë presidencial, një veprim për të cilin ekspertët bien dakord se është i ndaluar sipas Kushtetutës së SHBA-së.

“Do të jem një president tetëvjeçar, do të jem një President dy-mandatesh. Gjithmonë kam menduar se kjo ishte shumë e rëndësishme”, tha Trump në emisionin “Meet the Press with Kristen Welker” të NBC-së në një intervistë që do të transmetohet të dielën.

Ndërkohë kujtojmë se Trump më parë ka thënë se “nuk po bënte shaka” kur tha se donte të merrte një mandat të tretë, apo edhe të katërt, si president i SHBA-së, teksa më vonë ai tha se deklaratat e tij kishin për qëllim të tallnin “mediat e lajmeve të rreme”.

Kompania e tij, The Trump Organization, ka shitur kapele “Trump 2028”, duke nxitur spekulime se ai mund të kërkojë të qëndrojë në detyrë, pasi të përfundojë mandati i tij i dytë në Janar 2029./tvklan.al