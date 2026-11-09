Donald Trump duket optimist për fundin e dy konflikteve që kanë zhytur në krizë ekonominë globale. Gazetarëve në Florida u tha se do të takohet javën e ardhshme në samitin e APEC me presidentët e Rusisë dhe Kinës.
Do të flasim për shumë gjëra, përfshirë çarmatimin bërthamor. Po përpiqemi t’i japim fund luftës në Iran dhe po ia dalim mirë.”
Në një intervistë me CBS, ai foli gjithashtu për bisedimet e kësaj jave në Abu Dabi midis Kievit dhe Moskës, të nxitura prej tij.
“Atje zhvillohet një takim shumë i rëndësishëm. Besoj se kjo luftë do të marrë fund së shpejti dhe e vetmja arsye pse do të përfundojë është prej meje”, tha Trump.
Për pasardhësin e tij në Shtëpinë e Bardhë në vitin 2028, ku më i përfoluri është zëvendëspresidenti J.D. Vance, Trump la të kuptohej se kishte të tjerë më të preferuar.
“Mendoj se Marco Rubio është i shkëlqyer. Po bën një punë fantastike, por ka edhe shumë të tjerë dhe preferoj të mos ua përmend emrat. Ka disa senatorë që janë të shkëlqyer”, tha Trump.
Gjatë intervistës, presidenti amerikan tha se ishte zhgënjyer nga humba në zgjedhjet e mesmandatit, ndërsa premtoi se do të bashkëpunojë me demokratët.
/tvklan.al