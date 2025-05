Administrata e Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, ka propozuar një shkurtim prej 163 miliardë dollarësh në buxhetin federal, i cili do të ule ndjeshëm shpenzimet për arsim, strehim dhe kërkime mjekësore vitin e ardhshëm. Buxheti i propozuar do të rrisë shpenzimet për sigurinë kombëtare dhe mbrojtjen me gati 65%, ndërsa Trump merr masa të ashpra kundër emigracionit të paligjshëm.

Buxheti i Shtëpisë së Bardhë parashikon 500 milionë dollarë shtesë shpenzime për të forcuar sigurinë kufitare dhe për të ndihmuar në deportime masive, si dhe 766 milionë dollarë për të siguruar fonde për teknologjinë e sigurisë kufitare dhe fonde për të mirëmbajtur 22,000 agjentë të patrullave kufitare dhe për të punësuar oficerë shtesë.

Shpenzimet të cilat përjashtojnë programet masive të Sigurimeve Shoqërore dhe Medicare dhe pagesat në rritje të interesit mbi borxhin e vendit, do të ulen me 23% në nivelin më të ulët që nga viti 2017, tha Zyra e Menaxhimit dhe Buxhetit të Shtëpisë së Bardhë në një deklaratë.

Mes shkurtimeve Administrata e Presidentit Donald Trump po planifikon shkurtime të konsiderueshme të personelit në Agjencinë Qendrore të Inteligjencës dhe njësi të tjera të mëdha spiune amerikane, raporton Washington Post. Gazeta raportoi se CIA planifikon të shkurtojë 1,200 vende pune, së bashku me disa të tjera nga pjesë të tjera të komunitetit të inteligjencës amerikane.

Propozimi do të shkurtonte buxhetet e Instituteve Kombëtare të Shëndetit dhe Qendrave për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve me më shumë se 40%. Buxheti i parë i Trump që nga rimarrja e detyrës synon të përmbushë premtimet e tij për të rritur shpenzimet për sigurinë kufitare, duke shkurtuar njëkohësisht burokracinë federale. Demokratët e Kongresit i kritikuan ashpër shkurtimet e shpenzimeve të brendshme dhe disa republikanë kërkuan rritjen e shpenzimeve për mbrojtjen dhe fusha të tjera. Gjithashtu ky propozim kërkon një shkurtim prej 50 miliardë dollarësh në Departamentin e Shtetit.

Analistët thonë se shkurtimet mund të dëmtojnë mbledhjen e taksave dhe kështu të shtojnë deficitin. Ligjvënësit shpesh bëjnë ndryshime thelbësore në kërkesën për buxhetin e Shtëpisë së Bardhë, por Trump ka një ndikim të pazakontë mbi ligjvënësit republikanë dhe mund të marrë shumë nga ajo që kërkon.

Republikanët në Kongres shpresojnë ta miratojnë projektligjin për uljen e taksave deri më 4 korrik dhe po punojnë për të kapërcyer përçarjet e brendshme mbi shkurtimet e propozuara në shpenzimet federale.

