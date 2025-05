Donald Trump urdhëron rivënien në funksion të burgut famëkeq të Alcatraz-it i ndodhur në një ishull të vogël, 2 kilometra larg brigjeve të San Fransisco-s. Trump shkroi në rrjetin social Truth se aty do të mbyllen si në të kaluarën, kriminelët e rrezikshëm.

“Nuk do të tolerojmë më shkelës serialë që përhapin ndyrësi, gjakderdhje dhe kaos në rrugët tona. Nuk do të mbetemi peng i kriminelëve, banditëve dhe gjykatësve që kanë frikë të bëjnë punën e tyre. Do largojmë kriminelët që kanë hyrë në vendin tonë ilegalisht”, tha Trump.

Gjatë fushatës që e riktheu në Shtëpinë e Bardhë, Trump akuzoi demokratët se rritën frikshëm kriminalitetin në vend, duke toleruar edhe dyndjet e klandestinëve.

Alcatraz-i u ndërtua si burg ushtarak në 1912-ën dhe me kalimin e viteve u përdor edhe si burg i sigurisë së lartë për krime që nuk kanë të bëjnë me ushtrinë.

Aty kanë vuajtur dënimin edhe të burgosur famëkeq si Al Kapone. Të burgosurit atje trajtoheshin në kushte ç’njerëzore dhe pas akuzave të shumta për shkelje të të drejtave të njeriut, autoritetet amerikane e mbyllën në 1963-shin për ta shndërruar një pjesë të tij në atraksion turistik siç është edhe sot.

